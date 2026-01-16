Форма поиска по сайту

Трамп пригрозил ввести войска в Миннесоту на фоне протестов

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в американский штат Миннесота военнослужащих, если местные власти не остановят протесты против служб иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

"Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников, нападающих на патриотов ICE, которые просто пытаются выполнять свою работу, я введу в действие закон о восстании, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этой пародии, разворачивающейся в этом некогда великом штате", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Закон о восстании предоставляет президенту США право использовать войска внутри страны в исключительных обстоятельствах, к примеру, против мятежей, восстаний и прочих антиправительственных выступлений.

Акции протеста начались в Миннесоте в начале января после того, как сотрудник ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, которая преградила на машине дорогу силовикам. В некоторых городах дошло до столкновений между полицией и митингующими.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что Гуд пыталась переехать офицера, прежде чем тот открыл огонь.

В конце ноября 2025 года стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Вскоре полиция задержала подозреваемого.

Трамп заявил, что злоумышленник понесет суровое наказание за свое преступление. По его данным, напавший на бойцов Нацгвардии страны прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года. Позже стало известно о смерти сотрудницы Нацгвардии, пострадавшей при атаке.

