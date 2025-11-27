Форма поиска по сайту

27 ноября, 05:48

Политика

Трамп заявил, что устроивший стрельбу в Вашингтоне прибыл из Афганистана

Фото: whitehouse.gov

Напавший на бойцов Национальной гвардии в центре Вашингтона прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своем обращении к нации, которое транслировал Белый дом.

По его словам, данное нападение было актом зла, ненависти и терроризма, а также преступлением против человечности и всей нации США. Трамп пообещал обеспечить правосудие.

"Как президент США я полон решимости добиться того, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило как можно более высокую цену", – подчеркнул он.

Глава Белого дома отметил, что эта атака на нацгвардейцев стала проявлением главной угрозы для США – нелегалов. Администрация экс-президента Джо Байдена позволила проникнуть в страну 20 миллионам непроверенных и неизвестных иностранцев, заявил Трамп, добавив, что ни одна страна не должна подвергаться такому риску для самого своего существования.

Президент США подчеркнул, что его администрация не станет терпеть атаки со стороны тех, кто прибыл в страну нелегально. В связи с этим Трамп потребовал провести проверку каждого гражданина Афганистана, прибывшего в США при Байдене.

"Мы также должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, которому здесь не место", – заключил Трамп.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Стрелявшего задержали, а место происшествия было оцеплено.

Пострадавшие военнослужащие были госпитализированы в критическом состоянии. Власти США направят в Вашингтон дополнительно 500 нацгвардейцев после произошедшего.

Федеральные агенты США и прочие правоохранители находятся на месте ЧП и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По информации СМИ, ФБР расследует этот инцидент как возможный акт международного терроризма.

Стрельба произошла у Белого дома в центре Вашингтона

политикапроисшествияза рубежом

