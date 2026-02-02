Форма поиска по сайту

02 февраля, 14:18

Город

Московская "Система-112" приняла более 7,5 млн вызовов в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Московская "Система-112" приняла более 7,5 миллиона вызовов в 2025 году. Из них 3,4 миллиона потребовали оповещения экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Чтобы получить помощь, необходимо позвонить на номер "112" или отправить на него СМС-сообщение. Оперативно ответит один из 125 специалистов, которые дежурят ежедневно.

Прием и обработка сообщений полностью автоматизированы. К системе имеют доступ все оперативные городские службы. Суть обращения выясняется диспетчером менее чем за 1,5 минуты. В это время он консультирует обратившегося и при необходимости направляет на место экстренные службы.

Столичная "Система-112" взаимодействует более чем с 200 экстренными и аварийными Москвы, Подмосковья и Калужской области. Также к ней подключены все операторы связи.

Кроме того, подать сигнал можно и при помощи системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Операторы могут общаться с людьми, которые находятся в салоне автомобиля.

Ранее сообщалось, что специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) в 2025 году спасли свыше 600 пострадавших, а также транспортировали в больницы не менее 200 человек, в том числе пациентов с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, спасатели за прошедший год принимали участие в ликвидации 4 крупных пожаров, привлекая к операциям вертолет Ми-26Т, который является самым большим в мире из серийно выпускаемых.

