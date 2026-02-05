Собянин: "Ломоносов" стал ключевой площадкой для создания передовых технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кластер "Ломоносов" стал ключевой площадкой для создания передовых технологий, обеспечив серьезный рост инвестиций, числа разработок и выручки резидентов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Мэр напомнил, что в "Ломоносове" расположились лаборатории, конструкторские бюро, испытательные центры и офисы 78 компаний-резидентов, в которых работают более 2 тысяч ученых и специалистов.

За 3 года существования кластера резиденты вложили в исследования и разработки свыше 7,5 миллиарда рублей и зарегистрировали права на 214 объектов интеллектуальной собственности, при этом 87 из них – в 2025 году.

"Ломоносов" предлагает резидентам лаборатории, коворкинги и центр коллективного пользования. Они также получают различные налоговые льготы.

Помимо этого, на платформе Московского инновационного кластера компании могут получить гранты на оборудование, патентование и пилотирование разработок, пройти образовательные программы и получить доступ к сервисам для масштабирования продаж.

Также кластер стал важной деловой площадкой Москвы: за 3 года там прошли тысячи мероприятий, которые посетили более 270 тысяч человек, отметил градоначальник.

В то же время "Ломоносов" активно развивает творческий потенциал молодых москвичей. С сентября прошлого года студенты столичных вузов могут проходить стажировки в компаниях-резидентах. На подобные запросы уже откликнулись свыше 150 человек, 20 молодых ученых уже начали работу, а партнерами проекта стали более 10 ведущих вузов России.

По словам Собянина, опыт "Ломоносова" заслуживает поддержки, поэтому правительство города проектирует 2 новых кластера суммарной площадью более 100 тысяч квадратных метров. Они расположатся в технологической долине МГУ.

Мэр также рассказал о некоторых перспективных разработках резидентов "Ломоносова". Например, компания "Новый космос" создает космические и беспилотные летательные аппараты для наблюдения на Землей. Ее ключевым проектом стал спутник "Окулус", который может делать сверхчеткие снимки земной поверхности в разрешением 0,5 метра.

Вместе с этим инженеры компании завершают испытания радиолокатора для беспилотных устройств. Прибор поможет находить повреждения трубопроводов и ЛЭП, следить за паводками и ледовой обстановкой.

В свою очередь, АНО "Центр Развития Квантовых Технологий" специализируется на разработке и внедрении в работу столичных предприятий передовых технологий в области квантовых коммуникаций, вычислений и сенсоров. Один из главных проектов – развитие Межуниверситетской квантовой сети для защищенной передачи данных.

Также компания "СимургФарм" создала платформу "Симург" – первое в стране программное обеспечение для разработки лекарств. Оно позволяет изучать свойства лекарственных препаратов и их воздействие на организм, готовить документы для регистрации медикаментов и проводить виртуальные клинические испытания.

Между тем компания AtionSoft разрабатывает ПО для контроля качества 3D‑печати. Оно призвано снизить количество брака.

Предприятие "ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН" создает накопители энергии на базе суперконденсаторов. Такие системы защищают промышленное IT-оборудование от скачков напряжения и снижают вероятность аварийных отключений.

ООО "Завод Аэролайф" производит системы очистки и обеззараживания воздуха. Фильтры удаляют из воздуха пыль, химикаты и микробы. Технологии компании планируется использовать на московских очистных сооружениях.

Кроме того, компания "Автономика" представляет первый в России автономный экологичный робот-уборщик, работающий на электроприводе. Устройство оснащено мультисенсорной системой безопасности и технологией компьютерного зрения, что позволяет ему эффективно ориентироваться в окружающем пространстве и безопасно передвигаться, избегая препятствий.

Ранее Собянин заявил, что Москва укрепляет позиции в сфере 3D-печати для промышленности и экономики. Для этого в городе развиваются аддитивные технологии, которые снижаются массу изделий, экономят материалы и ускоряют производство.