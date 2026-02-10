Форма поиска по сайту

Новости

10 февраля, 12:48

Общество

Врачи в Подмосковье провели уникальную операцию трехдневному младенцу

Фото: depositphotos/wedmov

Врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели уникальную операцию на мочевом пузыре трехдневного младенца. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Отмечается, что у новорожденного была диагностирована экстрофия мочевого пузыря – врожденный пророк, при котором орган расположен не внутри живота, а вывернут наружу. Без экстренной помощи такое состояние может привести к необратимым последствиям, в том числе инфекции мочевыводящих путей, бесплодию и тяжелому сепсису.

О ходе операции рассказал заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников. По его словам, сперва врачи-ортопеды сблизили и зафиксировали разведенные лонные кости таза, чтобы создать анатомически правильный "каркас" для последующей реконструкции.

"Затем мы сформировали из вывернутой наружу стенки мочевого пузыря закрытый орган, поместили его в образовавшуюся полость малого таза и восстановили целостность передней брюшной стенки", – продолжил Напольников.

Он добавил, что эта операция стала первым и главным шагом к тому, чтобы дать пациенту шанс на нормальную жизнь в будущем. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас с младенцем все хорошо, он восстанавливается в центре под наблюдением врачей.

Ранее медики детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли 10-летнего мальчика, который проглотил палочку от чупа-чупса. Подросток был выписан из больницы в хорошем состоянии. Врачи предупредили о необходимости обращаться за помощью в тех случаях, если дети жалуются на боль в животе после еды.

медицинаобщество

