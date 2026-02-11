Мать фигуриста Гуменника обратилась к судьям на Олимпийских играх

Фото: ТАСС/EPA/WU HAO

На Играх-2026 в Италии задействованы "самые лучшие и квалифицированные судьи". Об этом заявила мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена.

Она также отметила, что арбитры выполняют трудную работу.

"Дай бог им здоровья, нервов и радости", – передает Odds.ru слова Гуменник.

10 февраля мужчины представили свои короткие программы на Олимпиаде. Гуменник получил за свой прокат 86,72 балла. По итогам всех выступлений россиянин занял 12-е место.

На первом месте пока находится американец Илья Малинин с 108,16 балла, на втором – японец Юма Кагияма с 103,07 балла, а на третьем – француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла. Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля. Гуменник выступит в предпоследней разминке. Россиянин заявил пять четверных прыжков.

