Команда фигуриста Гуменника пыталась подобрать музыку на ОИ-2026 с помощью ИИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Команда российского фигуриста Петра Гуменника пыталась подобрать музыку к короткой программе на Олимпийских играх в Италии с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал сам спортсмен.

Изначально Гуменник планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами. В результате, по его словам, с помощью композитора, занимающегося ИИ, была создана похожая мелодия.

"Лично меня напрягало, что слышно было, что это неестественная музыка. У нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали, не могу под них катать", – приводит слова фигуриста ТАСС.

Российскому спортсмену запретили использовать в своем выступлении на ОИ песню из фильма за 3 дня до начала соревнований. В итоге тренер фигуриста сообщила, что ее подопечный выйдет на лед под вальс "Онегин 1805" Эдгара Акобяна.

За короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля.