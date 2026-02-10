Форма поиска по сайту

10 февраля, 22:54

Спорт

Команда фигуриста Гуменника пыталась подобрать музыку на ОИ-2026 с помощью ИИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Команда российского фигуриста Петра Гуменника пыталась подобрать музыку к короткой программе на Олимпийских играх в Италии с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал сам спортсмен.

Изначально Гуменник планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами. В результате, по его словам, с помощью композитора, занимающегося ИИ, была создана похожая мелодия.

"Лично меня напрягало, что слышно было, что это неестественная музыка. У нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали, не могу под них катать", – приводит слова фигуриста ТАСС.

Российскому спортсмену запретили использовать в своем выступлении на ОИ песню из фильма за 3 дня до начала соревнований. В итоге тренер фигуриста сообщила, что ее подопечный выйдет на лед под вальс "Онегин 1805" Эдгара Акобяна.

За короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля.

Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение короткой программы на ОИ-2026

