Новый отечественный автобренд Tenet Plus появится в России

В России появится новый отечественный автобренд Tenet Plus, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании "АГР Холдинг".

Уточняется, что автомобильную марку разработали совместно с китайским брендом Defetoo. Этот проект стал для них третьим после Tenet и Jeland.

Никаких подробностей о будущих моделях авто не приводится. Известно, что бренд будет отличаться "выразительным дизайном и динамичным характером". Кроме того, авто разработают с учетом российских условий с фокусом на надежность.

Ожидается, что производство автобренда наладят одновременно на двух заводах "АГР Холдинг". Запуск полного производственного цикла запланирован на первую половину текущего года.

Ранее стало известно, что в России с начала года автомобили подорожали на 1,5–3%. Цены повысились как на отечественные бренды вроде Lada, Solaris, Tenet, Xcite, "Москвич" и Evolute, так и на китайские марки Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang.

Эксперты объясняли подорожание увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) и повышением утилизационного сбора.

