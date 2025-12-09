Автокомпания GAC опровергла уход с российского рынка

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Китайский автоконцерн GAC не намерен уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что продолжают операционную деятельность в штатном режиме, а также выполнение всех текущих обязательств.

Ранее гендиректор одной из автокомпаний Светлана Виноградова сообщила, что Geely и GAC могут уйти из России, если не начнут процесс локализации в следующем году.

С ее слов, указанные бренды пользуются большой популярностью среди россиян и имеют серьезную долю рынка. При этом она допустила появление в стране 2–3 новых марок авто.