04 декабря, 17:13

Транспорт

"АвтоВАЗ" добавил новый цвет в модель Lada Niva Travel

Фото: ТАСС/Диана Загртдинова

"АвтоВАЗ" расширил гамму цветов для внедорожника Lada Niva Travel, включив в нее синий оттенок, сообщает газета "Известия".

В компании указали, что новая металлизированная эмаль под названием "Капитан" доступна для всех комплектаций модели – как с окрашенным в цвет кузова обвесом, так и с элементами из черного защитного пластика.

Теперь палитра Niva Travel насчитывает шесть цветов: серебристый "Платина", темно-зеленый "Несси 2", черный "Пантера", золотисто-коричневый "Кориандр", белый "Ледниковый" и новый синий "Капитан". Всего гамма бренда Lada включает девять вариантов окраски и продолжает пополняться.

Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что стоимость автомобилей компании будет расти вслед за увеличением их реальной себестоимости. По его словам, корректировка цен будет учитывать не только инфляцию, но и удорожание производства.

Он напомнил, что последнее подорожание моделей Lada произошло в январе и составило менее 2% – заметно ниже уровня официальной инфляции. Соколов отметил, что долго удерживать цены на таком уровне невозможно, поскольку растут объемы импорта и усиливается давление на рынок из-за демпинга китайских стоков.

транспортавто

