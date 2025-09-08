"АвтоВАЗ" отзовет более 14 тысяч машин Lada Travel

Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" отзывает 14 024 автомобиля Lada Travel в России для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Отзыву подлежат машины, реализованные в период с октября 2021 по ноябрь 2023 года, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Более того, "АвтоВАЗ" отзовет 8 912 автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года, для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и надувных подушек безопасности.

Как уточнили в Росстандарте, владельцев машин проинформируют, разослав соответствующие письма или предупредив по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Все работы будут осуществляться бесплатно.

При этом автомобилисты могут обратиться и сами, не дожидаясь сообщений. Для этого им нужно сопоставить VIN-код машины с перечнем или воспользоваться интерактивным поиском с помощью специального сервиса на Auto.ru.

Ранее компания Omoda объявила в России отзывную кампанию кроссоверов C7 из-за замены пластиковой накладки руля. Уточнялось, что чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности.