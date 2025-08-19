Компания Omoda объявила об отзыве кроссоверов C7 в России

Фото: omoda.ru

Компания Omoda решила отозвать в России кроссоверы C7 из-за замены пластиковой накладки рулевого колеса, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представительство марки.

"Чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности", – говорится в сообщении.

Уведомление о начале отзыва было направлено в Росстандарт. Работами по замене накладки займутся официальные дилеры китайской марки, при этом для владельцев автомобилей они окажутся бесплатными. Однако число кроссоверов, подпавших под отзыв, не называется.

Продажи Omoda C7 стартовали в России в конце мая. По данным одной из компаний, которая занимается обработкой автомобильных баз данных, с того момента было реализовано 493 автомобиля, а в середине лета на учет встало 225 машин.

Ранее компания "Киа Россия и СНГ", которая является официальным представителем Kia на российском рынке, отозвала почти 80 тысяч кроссоверов Sportage. Причиной стала необходимость замены мультипредохранителя блока HECU в автомобилях, произведенных на заводе Kia Slovakia. Владельцев оповестят о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.