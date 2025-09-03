Продажи новых автомобилей в России снизились на 18% в августе

Фото: depositphotos/IgorTishenko

В августе в России продали 122,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков.

Согласно полученным данным, на отечественном рынке по-прежнему доминирует Lada, доля которой составила 22,6% от общего объема продаж (27,6 тысячи автомобилей).

При этом Haval вновь стал самым популярным иностранным брендом, реализовав в августе 16 тысяч автомобилей. Chery опустился на третью строчку с результатом 11,1 тысячи единиц, а Geely занял четвертое место с 8,7 тысячи проданных машин.

Белорусская компания Belgee впервые вошла в топ-5 с показателем 7,8 тысячи автомобилей, обратили внимание исследователи. В десятку также вошли Changan (7 тысяч единиц), Jetour (4,5 тысячи), Solaris (3,7 тысячи), Omoda (3 тысячи) и Toyota (3 тысячи). Причем последняя не попадала в топ-10 с октября прошлого года.

Шесть из десяти ведущих марок на рынке в августе показали снижение продаж. Наиболее значительное падение продемонстрировала Geely (-40,1%), тогда как Haval оказался в более выгодном положении с падением на 13,6%. Среди брендов, показавших рост, особенно выделился Belgee, чьи продажи увеличились в 2,2 раза, а наименьший рост зафиксирован у Jetour (+21,1%).

Всего за период с января по август в России было реализовано 773,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили аналитики.

Положительную динамику показали четыре марки, среди которых наибольший рост продемонстрировал Solaris (увеличение в 2,2 раза). Наихудшие результаты у Geely и Omoda, которые показали одинаковое снижение на 45,6%.

Ранее стало известно, что до 80% иномарок могут быть сняты с линии таксопарков и отправлены на вторичный рынок из-за вступления в силу 1 марта 2026 года правила, разрешающего использовать в такси только автомобили российской сборки.

По данным исследований, сейчас в России насчитывается почти 800 тысяч машин, эксплуатирующихся в такси. Из них менее половины – 2023, 2024 и 2025 годов выпуска.

Наиболее массовыми станут предложения по Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. По мнению экспертов, покупатели получат доступ к бюджетным автомобилям со скидками до 30%, но такие машины часто имеют пробег 60–100 тысяч километров в год и могут иметь серьезные дефекты.

