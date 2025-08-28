Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 07:30

Транспорт

Российские таксопарки могут выставить на продажу до 80% иномарок из-за нового закона

Российские таксопарки могут выставить на продажу до 80% иномарок из-за нового закона

Новые госпошлины для автовладельцев вступят в силу в России с 1 сентября

МЦД могут продлить до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери и Смоленска

"Новости дня": в Мещанском районе строят второй наземный вестибюль станции "Рижская"

Военно-морские флоты России и Китая впервые провели совместное патрулирование

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Специалисты "Ростеха" завершили испытания импортозамещенного самолета МС-21

Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Москвичам рассказали, на каком этапе находится возведение вестибюля станции "Рижская" БКЛ

До 80% иномарок могут быть сняты с линии таксопарков и отправлены на вторичный рынок из-за вступления в силу 1 марта 2026 года правила, разрешающего использовать в такси только автомобили российской сборки.

По данным исследований, сейчас в России насчитывается почти 800 тысяч машин, эксплуатирующихся в такси. Из них менее половины – 2023, 2024 и 2025 годов выпуска.

Наиболее массовыми станут предложения по Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. По мнению экспертов, покупатели получат доступ к бюджетным автомобилям со скидками до 30%, но такие машины часто имеют пробег 60–100 тысяч километров в год и могут иметь серьезные дефекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕгор БедуляДарья КрамароваВладимир Дементьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика