Российские таксопарки могут выставить на продажу до 80% иномарок из-за нового закона

До 80% иномарок могут быть сняты с линии таксопарков и отправлены на вторичный рынок из-за вступления в силу 1 марта 2026 года правила, разрешающего использовать в такси только автомобили российской сборки.

По данным исследований, сейчас в России насчитывается почти 800 тысяч машин, эксплуатирующихся в такси. Из них менее половины – 2023, 2024 и 2025 годов выпуска.

Наиболее массовыми станут предложения по Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. По мнению экспертов, покупатели получат доступ к бюджетным автомобилям со скидками до 30%, но такие машины часто имеют пробег 60–100 тысяч километров в год и могут иметь серьезные дефекты.

