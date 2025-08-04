Указатели обновят в метро Москвы к открытию участка Троицкой линии

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Московский метрополитен организовал замену навигационных элементов к открытию нового участка Троицкой линии. В скором времени специалисты обновят информацию на подвесных, вертикальных и путевых указателях со списками станций, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы готовим навигацию к открытию нового участка Троицкой линии метро. Его технический пуск уже провел мэр Москвы Сергей Собянин. На новом участке будет сразу три пересадки на другие линии метро и МЦК. Поэтому специалистам предстоит обновить более 700 навигационных элементов", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что работы будут вестись в ночное время.

На Московском центральном кольце обозначения новых пересадок сделают напротив станций "Крымская" и "ЗИЛ". Также на уже действующей станции "Крымская" МЦК изменится нумерация выходов из-за нового вестибюля одноименной станции Троицкой линии.

На указателях Калужско-Рижской линии пиктограмму Троицкой ветки нанесут около названия станции "Академическая". На самой станции для этого будет отображаться удобный путь.

На всех семи открытых станциях Троицкой линии специалисты обновят списки с их перечислением. Благодаря этому пассажиры будут видеть названия новых станций и отображения пересадок на Калужско-Рижскую линию и МЦК.

Всего специалисты разместят свыше 38 тысяч обновленных схем метрополитена. На них показаны парки около станций метро и здания железнодорожных и речных вокзалов.

Кроме того, территорию у станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро ждет масштабное озеленение. Оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Озеленение пройдет в стилистике парка "Тюфелева роща". В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, также выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой.

