Изумрудную линию метро продлят до Троицка до 2030 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти планируют до 2030 года довести Троицкую линию метрополитена до Троицка, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. Время поездки до центра столицы из ТиНАО сократится на 30–40 минут.

На сегодняшний день идет проектирование шести будущих станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки", "Троицк". Линию продлят и вглубь города. Москвичи и гости столицы смогут сесть в метро на станции "ЗИЛ" в Даниловском районе.

По итогам строительных работ Троицкая линия к 2030 году планируется одной из самых протяженных в Москве и самой большой за пределами МКАД. Ее длина превысит 43 километра. На линии будет 17 станций.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что станцию "ЗИЛ" откроют рядом с улицей Лисицкого. Пешеходы смогут с удобством и комфортом добираться до метро благодаря измененным маршрутам общественного транспорта и новым остановкам.