Маршруты наземного транспорта изменятся в некоторых районах столицы с 12 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маршруты наземного городского транспорта изменятся в некоторых районах Москвы с 12 июля, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Например, появится новый магистральный маршрут М23, который свяжет Северо-Западный и Западный административные округа. Он будет проходить от станции Панфиловская МЦД до станции метро "Парк Победы" через новые жилые кварталы в районе Филевский Парк.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новые магистральные маршруты запускают уже вторую неделю подряд.

"Современные автобусы будут ходить с интервалом менее 10 минут в самые востребованные часы. По поручению Сергея Собянина продолжаем совершенствовать сеть маршрутов наземного городского транспорта", – рассказал вице-мэр.

Маршрут 622 станет 221 и будет следовать только до станции метро "Славянский бульвар" вместо Киевского вокзала. От "Озерной" маршрут продлят до станции "Говорово", автобусы поедут по Озерной улице, Боровскому шоссе и улице 50 лет Октября.

Электробусы 73 будут останавливаться у станции метро "Мневники".

Электробусы Т34 будут ходить под 150 и следовать до Киевского вокзала, а не до станции "Парк Победы". Трасса маршрута 474 больше не включают в себя участок Большой Дорогомиловской улицы. Автобусы будут ехать по Кутузовскому проспекту и набережной Тараса Шевченко.

Ранее в Дептрансе рассказали, что электробусы вышли на два маршрута – с988 и 199. В будни на двух маршрутах будут работать 14 электробусов, а всего новая экологичная техника обслуживает уже 216 маршрутов. Москва в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта.