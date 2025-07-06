Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о развитии транспортной инфраструктуры в Даниловском районе.

По его словам, в настоящее время там есть три станции метро и две – МЦК. Однако в скором времени в Даниловском районе откроется станция "ЗИЛ" Троицкой линии метро. Она будет находиться рядом с улицей Лисицкого на участке одноименной бывшей промзоны.

Специалисты сделают так, чтобы станция была удобна и доступна для пешеходов. Кроме того, в рамках работ будут изменены маршруты, а остановки общественного транспорта планируется разместить таким образом, чтобы пассажирам было комфортно добираться до них.



Помимо этого, специалисты возведут и обновят 4,6 километра дорог. В частности, планируется модернизировать Летниковскую и Дербеневскую улицы, а также 2-й и 3-й Кожевнический переулки. Более того, работы будут организованы на участках улично-дорожной сети, которые расположены рядом с Дербеневской, Даниловской, Павелецкой и Шлюзовой набережными.



Мэр отметил, что данный проект поможет обеспечить планируемую жилую застройку транспортной инфраструктурой, увеличить связность территорий внутри Даниловского района и разгрузить имеющиеся дороги. Все работы будут завершены в 2028 году, заключил градоначальник.

Между тем в районах Ростокино и Алексеевском уже началась модернизация транспортной инфраструктуры. Эти районы являются знаковыми, поскольку через них проходят ключевые транспортные артерии. Это, в частности, проспект Мира, Ярославское направление железной дороги, Московское центральное кольцо (МЦК) и Калужско-Рижская линия метро.

