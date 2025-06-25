Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Модернизация транспортной инфраструктуры стартовала на северо-востоке Москвы в районах Ростокино и Алексеевском, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Эти районы являются знаковыми, поскольку через них проходят ключевые транспортные артерии, напомнил мэр. Это, в частности, проспект Мира, Ярославское направление железной дороги, Московское центральное кольцо (МЦК) и Калужско-Рижская линия метро.

Кроме того, рядом расположены крупные природные и культурные объекты, которые ежедневно привлекают тысячи посетителей. С целью оптимизации нагрузки на инфраструктуру было принято решение о модернизации существующих дорог и строительстве новых, пояснил градоначальник.

Например, в настоящее время специалисты создают дополнительную связь местной улично-дорожной сети с проспектом Мира. В рамках этих работ пройдут:



реконструкция 1-го Рижского переулка, Новоалексеевской и Староалексеевской улиц;

строительство Проектируемого проезда № 128, который соединит Ярославскую и 3-ю Мытищинскую улицы;

улучшение состояния и строительство участков улицы Бажова.

Для удобства пешеходов, продолжил Собянин, будут созданы новые маршруты. Благодаря этому станет проще добраться до станции Ростокино на МЦК, а также повысится безопасность на Староалексеевской, Маломосковской улицах и Рижском проезде за счет установки светофоров и тротуаров.

Завершение работ по проекту планируется в текущем году, заключил мэр.

В 2024 году в столице построили 100 километров новых трасс. Как подчеркнул Собянин, это позволило улучшить транспортную доступность и сократить время в пути для тысяч пассажиров.

Среди ключевых объектов – развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, продление южного направления скоростного диаметра и участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Также в городе появилось более 30 километров выделенных полос.

