25 июня, 09:11Мэр Москвы
Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевском
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Модернизация транспортной инфраструктуры стартовала на северо-востоке Москвы в районах Ростокино и Алексеевском, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Эти районы являются знаковыми, поскольку через них проходят ключевые транспортные артерии, напомнил мэр. Это, в частности, проспект Мира, Ярославское направление железной дороги, Московское центральное кольцо (МЦК) и Калужско-Рижская линия метро.
Кроме того, рядом расположены крупные природные и культурные объекты, которые ежедневно привлекают тысячи посетителей. С целью оптимизации нагрузки на инфраструктуру было принято решение о модернизации существующих дорог и строительстве новых, пояснил градоначальник.
Например, в настоящее время специалисты создают дополнительную связь местной улично-дорожной сети с проспектом Мира. В рамках этих работ пройдут:
- реконструкция 1-го Рижского переулка, Новоалексеевской и Староалексеевской улиц;
- строительство Проектируемого проезда № 128, который соединит Ярославскую и 3-ю Мытищинскую улицы;
- улучшение состояния и строительство участков улицы Бажова.
Для удобства пешеходов, продолжил Собянин, будут созданы новые маршруты. Благодаря этому станет проще добраться до станции Ростокино на МЦК, а также повысится безопасность на Староалексеевской, Маломосковской улицах и Рижском проезде за счет установки светофоров и тротуаров.
Завершение работ по проекту планируется в текущем году, заключил мэр.
В 2024 году в столице построили 100 километров новых трасс. Как подчеркнул Собянин, это позволило улучшить транспортную доступность и сократить время в пути для тысяч пассажиров.
Среди ключевых объектов – развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, продление южного направления скоростного диаметра и участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Также в городе появилось более 30 километров выделенных полос.
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