Собянин сообщил о строительстве 100 км дорог в Москве

В прошлом году в столице построили 100 километров новых трасс. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что это позволило улучшить транспортную доступность и сократить время в пути для тысяч пассажиров.

Среди ключевых объектов – развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, продление южного направления скоростного диаметра и участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Также в городе появилось более 30 километров выделенных полос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.