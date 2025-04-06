06 апреля, 10:00Мэр Москвы
Собянин сообщил о строительстве 100 км дорог в Москве
В прошлом году в столице построили 100 километров новых трасс. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что это позволило улучшить транспортную доступность и сократить время в пути для тысяч пассажиров.
Среди ключевых объектов – развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, продление южного направления скоростного диаметра и участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Также в городе появилось более 30 километров выделенных полос.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.