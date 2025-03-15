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15 марта, 09:30

Транспорт

В этом году 34 новых поезда "Москва-2024" выйдут на линии метро

В этом году 34 новых поезда "Москва-2024" выйдут на линии метро

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В этом году 34 новых поезда "Москва-2024" выйдут на линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Современные составы заменят устаревшие вагоны на Замоскворецкой линии и появятся на новых участках Троицкой. В этих поездах есть все для комфорта: это множество информационных экранов, сквозной проход через весь состав, современные климат-системы и разъемы для зарядки телефонов и гаджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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