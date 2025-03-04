Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится в марте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) в марте будет меняться. Это связано с проведением модернизации инфраструктуры, сообщается в телегам-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Расписание изменится 15, 16, 17, 19, 21, 25 и 26 марта. Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, а некоторые рейсы будут отменены, говорится в сообщении.

С изменениями в движении пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте МТППК и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Тем временем по новому расписанию начали ходить поезда МЦД-3. Интервалы движения увеличены от 10 до 30 минут. Часть составов следует укороченными маршрутами от станции Люберцы до Быкова.

Ранее временные ограничения ввели на Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Этот участок планируют закрывать по выходным до 23 марта, кроме 8 и 9 марта.