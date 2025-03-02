Ограничения ввели на Калужско-Рижской линии метро до 23 марта

Ограничения временно ввели на Калужско-Рижской линии метро, а именно от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Этот участок планируют закрывать по выходным до 23 марта, кроме 8 и 9 числа.

Для пассажиров в дни ограничений движения курсируют бесплатные автобусы вдоль закрытых станций. Кроме того, можно воспользоваться альтернативными маршрутами через БКЛ, Сокольническую, Серпуховско-Тимерязевскую линии метро и МЦК.

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