В Госдуме предлагают запретить агрегаторам такси повышать цены на детский тариф

Агрегаторам такси хотят запретить повышать цены на детский тариф. В настоящее время многие водители вводят надбавки за установку детского кресла в автомобиле, что существенно увеличивает стоимость поездки для родителей.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил решить эту проблему законопроектом, который предусматривает обязательное наличие двух бустеров в каждой машине такси. По его словам, это не повлияет на стоимость поездки, так как бустеры стоят недорого и занимают мало места.

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