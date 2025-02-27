Схема выхода с платформы МЦД-4 на Курском вокзале изменится с 1 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 1 марта схема выхода с платформы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на Курском вокзале будет изменена, передает ЦППК.

Перевозчик отметил, что выход в тоннель № 3 закроют на спуск, поэтому он будет работать только в одну сторону – на подъем к поездам. Для выхода с платформы пассажиры смогут воспользоваться двумя другими тоннелями.

При этом через тоннель № 1 открыт проход к станциям метро "Курская" и "Чкаловская", тоннель № 2 расположен ближе к "Чкаловской", а для перехода нужно сделать наземную пересадку. Номера тоннелей обозначены специальными знаками на всех платформах, в подземном вестибюле и в самих тоннелях. Кроме того, на платформе МЦД-4 и в тоннелях размещены новые схемы прохода, а 27 февраля появится напольная навигация.

В настоящее время на платформе завершены работы по организации турникетных проходов. Они позволят избежать нарушений правил валидации и списывать нужную стоимость проезда с карт пассажиров. С 1 марта прикладывать транспортные карты к валидаторам больше не потребуется – устройства в ближайшее время уберут.

Ранее сообщалось, что поезда МЦД-3 проследуют 1 марта по измененному расписанию. Пассажирам рекомендовали обращать внимание на табло и звуковые оповещения, чтобы не пропустить информацию о пути, по которому отправится поезд.

Кроме того, с 30 марта пассажиры "Аэроэкспресса" смогут быстрее добираться из аэропорта Шереметьево до ближайшей станции метро. Поезда начнут останавливаться на станции Лианозово МЦД-1, что сократит время в пути до 23 минут.