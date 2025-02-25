ЦППК тестирует формат обратной связи с пассажирами в виде QR-кодов

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут сообщать о состоянии оборудования для оформления и валидации билетов на станциях с помощью сканирования стикеров с QR-кодами. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.

Каждый QR-код уникален и содержит информацию об оборудовании. Для подачи обращения необходимо отсканировать код и выбрать из предложенного списка проблему.

Затем виртуальный консультант примет заявку и подскажет действия в случае неработающего на станции оборудования. При желании пассажиры могут написать комментарий, приложить фотографию и указать адрес электронной почты для получения ответа по статусу решения проблемы.

Первые QR-коды для обратной связи в тестовом режиме появились на станции Кусково. Они размещены на билетных автоматах, валидаторах и терминалах предварительных проездных документов ЦППК. Весной стикеры появятся на станциях Кучино, Никольское и Салтыковская.

В 2024 году ЦППК перевезла 604,4 миллиона пассажиров, что на 8,6% больше, чем в 2023-м. Почти половина поездок пришлась на Ярославское, Казанское и Курское направления.

Между тем пассажиры совершили больше 400 миллионов поездок на МЦД-1 с момента его запуска. Данный диаметр смог разгрузить отдельные станции метро, а также прилегающие автомагистрали.