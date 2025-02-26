Новая остановка МЦД-1 упростит путь в Шереметьево

С 30 марта пассажиры "Аэроэкспресса" смогут быстрее добираться из аэропорта Шереметьево до ближайшей станции метро. Поезда начнут останавливаться на станции Лианозово МЦД-1, что сократит время в пути до 23 минут.

Эта остановка не повлияет на время путешествия для пассажиров, уже находящихся в поезде, однако теперь жителям 7 ближайших районов будет гораздо удобнее добираться до аэропорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.