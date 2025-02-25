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25 февраля, 07:35

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве ограничат движение на участке оранжевой линии метро

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Жителей Обручевского и соседних районов в марте ждут изменения в метро. Движение на участке Калужско-Рижской линии будут закрывать по выходным. Поезда остановят между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская", пишет портал mos.ru.

Ограничения связаны со строительством перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии. Изменения в графике движения введут 1 и 2 марта, а также 15, 16, 22 и 23-го. В это время пассажиров просят пользоваться альтернативными маршрутами. Например, бесплатными автобусами КМ, которые пустят вдоль всего закрытого участка.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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