19 февраля, 18:43Транспорт
Бесплатное время нахождения транспорта у аэропорта Внуково сократится с 1 марта
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Время нахождения автотранспорта на привокзальной площади аэропорта Внуково сократится с 1 марта. Об этом авиагавань предупредила в своем телеграм-канале.
Теперь парковка будет разрешена не 25 минут, как раньше, а 20.
В конце прошлого года в паркинге терминала С аэропорта Шереметьево заработала система умной парковки "Копаркинг". Механизм представляет собой интеллектуальную платформу мониторинга и управления парковочными местами.
В состав системы входит более 800 камер, каждая из которых работает как интеллектуальный сенсор. Камеры объединены с особыми устройствами, которые показывают, свободны ли места, благодаря чему время поиска парковочного места сокращается в среднем на 35%.
Москвичам рассказали о нововведениях в приложении "Парковки России"