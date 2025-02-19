Бесплатное время нахождения транспорта у аэропорта Внуково сократится с 1 марта

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Время нахождения автотранспорта на привокзальной площади аэропорта Внуково сократится с 1 марта. Об этом авиагавань предупредила в своем телеграм-канале.

Теперь парковка будет разрешена не 25 минут, как раньше, а 20.

В конце прошлого года в паркинге терминала С аэропорта Шереметьево заработала система умной парковки "Копаркинг". Механизм представляет собой интеллектуальную платформу мониторинга и управления парковочными местами.

В состав системы входит более 800 камер, каждая из которых работает как интеллектуальный сенсор. Камеры объединены с особыми устройствами, которые показывают, свободны ли места, благодаря чему время поиска парковочного места сокращается в среднем на 35%.