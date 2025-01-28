В ГД призвали разрешить беременным парковаться на местах для инвалидов

Фото: depositphotos/tommyandone

Необходимо предоставить беременным женщинам временные разрешения для парковки на инвалидных местах, а также сделать возможность льготной оплаты парковки для пенсионеров. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, направив обращение главе Минтранса РФ Роману Старовойту, сообщает RT.

По словам Милонова, ему часто поступают обращения, в которых граждане предлагают инициативы по улучшению режимов платной парковки в России.

Он объяснил свои предложенные меры тем, что инвалиды могли бы оставлять свою машину в любых зонах в рамках льгот в случае локальной нехватки специальных мест.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для студентов с детьми. Она обратила внимание, что молодые россияне в возрасте от 20 до 30 лет несут основную ответственность за увеличение рождаемости в стране. Однако эта же категория граждан составляет значительную часть студенческого сообщества и проходит обучение по программам высшего образования.

