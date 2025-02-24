Москвичи могут узнать последние новости в телеграм-канале "Москва 24"

Москвичи могут узнать последние новости и интересные материалы в телеграм-канале "Москва 24". В нем есть рубрика "Что почитать перед сном", где публикуются различные статьи.

Также есть раздел с актуальными новостями, включая информацию о событиях в Москве, России и мире, а также оперативные данные. Например, в разделе московских новостей можно найти информацию о затруднении движения на МКАД в районе развязки с Щелковским шоссе из-за столкновения трех автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.