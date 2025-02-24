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Новости

24 февраля, 08:00

Общество

Москвичи могут узнать последние новости в телеграм-канале "Москва 24"

Москвичи могут узнать последние новости в телеграм-канале "Москва 24"

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Москвичи поделились кадрами красочного рассвета

Москвичи стали чаще оставлять чаевые в кафе и ресторанах

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"Утро": минус 3 градуса ожидается в Москве днем 24 февраля

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Новое правительство Германии будет сформировано до 20 апреля

Москвичи могут узнать последние новости и интересные материалы в телеграм-канале "Москва 24". В нем есть рубрика "Что почитать перед сном", где публикуются различные статьи.

Также есть раздел с актуальными новостями, включая информацию о событиях в Москве, России и мире, а также оперативные данные. Например, в разделе московских новостей можно найти информацию о затруднении движения на МКАД в районе развязки с Щелковским шоссе из-за столкновения трех автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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