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20 февраля, 22:15

Политика

В Госдуме предложили регулировать онлайн-курсы психологов

В Госдуме предложили регулировать онлайн-курсы психологов

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В Госдуме предложили ввести обязательную аккредитацию для практикующих психологов. Поводом для инициативы стало обсуждение с блогером Юлией Широковой, продающей онлайн-курсы за сотни тысяч рублей. Она выдает сертификаты, но не смогла ответить на вопросы депутатов.

По словам парламентариев, необходимо прекратить деятельность самозваных коучей и наставников, чтобы исключить случаи мошенничества. Если закон примут, он вступит в силу в 2026 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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