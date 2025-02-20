В Госдуме предложили регулировать онлайн-курсы психологов

В Госдуме предложили ввести обязательную аккредитацию для практикующих психологов. Поводом для инициативы стало обсуждение с блогером Юлией Широковой, продающей онлайн-курсы за сотни тысяч рублей. Она выдает сертификаты, но не смогла ответить на вопросы депутатов.

По словам парламентариев, необходимо прекратить деятельность самозваных коучей и наставников, чтобы исключить случаи мошенничества. Если закон примут, он вступит в силу в 2026 году.

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