20 февраля, 22:15Политика
В Госдуме предложили регулировать онлайн-курсы психологов
В Госдуме предложили ввести обязательную аккредитацию для практикующих психологов. Поводом для инициативы стало обсуждение с блогером Юлией Широковой, продающей онлайн-курсы за сотни тысяч рублей. Она выдает сертификаты, но не смогла ответить на вопросы депутатов.
По словам парламентариев, необходимо прекратить деятельность самозваных коучей и наставников, чтобы исключить случаи мошенничества. Если закон примут, он вступит в силу в 2026 году.
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