Новости мира: экс-премьер Британии Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Бывший британский премьер Борис Джонсон снялся в украинской кинокомедии "Поезд в 31 декабря". В эпизоде политик появляется в спортивной шапке, которая скрывает его знаменитую прическу. Создатели фильма признались, что между собой прозвали его "Джонсонюк".

В Египет пришла почти московская зима. Александрию накрыл шторм с градом. Все улицы покрылись слоем льда, который сразу же таял. Александрия находится на стыке средиземноморского и тропического пустынного климатов. Поэтому зимой там обычно почти без осадков, днем тепло, а по ночам холодно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.