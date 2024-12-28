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28 декабря, 13:45

Политика

Новости мира: экс-премьер Британии Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Новости мира: экс-премьер Британии Борис Джонсон снялся в украинской комедии

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Бывший британский премьер Борис Джонсон снялся в украинской кинокомедии "Поезд в 31 декабря". В эпизоде политик появляется в спортивной шапке, которая скрывает его знаменитую прическу. Создатели фильма признались, что между собой прозвали его "Джонсонюк".

В Египет пришла почти московская зима. Александрию накрыл шторм с градом. Все улицы покрылись слоем льда, который сразу же таял. Александрия находится на стыке средиземноморского и тропического пустынного климатов. Поэтому зимой там обычно почти без осадков, днем тепло, а по ночам холодно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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