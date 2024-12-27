В ГД заявили, что заблокированные в России соцсети вряд ли вернутся

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Депутат Госдумы Антон Горелкин усомнился, что заблокированные в России иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, на смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей.

"Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы", – сказал он.

Горелкин отметил, что технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов и в ближайшее время на это будут брошены все силы. По его мнению, главным направлением международной IT-конкуренции станет искусственный интеллект.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России. По данным ведомства, Viber нарушал требования законодательства РФ, которые установлены для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также на площадке Viber размещалась противоправная информация.

В свою очередь, депутат ГД Антон Немкин заявил, что Viber за последние два года накопил штрафы на 1,8 миллиона рублей. При этом мессенджер их не оплачивает.