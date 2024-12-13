Роскомнадзор заблокировал Viber

Фото: 123RF/armmypicca

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России. Об этом заявило надзорное ведомство в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, Viber нарушал требования законодательства РФ, которые установлены для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также на площадке Viber размещалась противоправная информация.

В свою очередь, депутат ГД Антон Немкин заявил, что Viber за последние 2 года накопил штрафы на 1,8 миллиона рублей. При этом мессенджер их не оплачивает.

"Сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО", – рассказал Немкин РИА Новости.

По словам депутата, аферисты чаще всего выбирают Viber для своих схем, так как мессенджер позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без подтверждения личности через строгие системы безопасности. Простая регистрация через номер телефона дает злоумышленникам легко менять профили и номера для очередных атак.

Немкин заявил, что иностранные спецслужбы могут использовать этот мессенджер для вербовки людей, так как он позволяет анонимно связываться с потенциальными кандидатами, а шифрование сообщений минимизирует риск перехвата переписки. Он подчеркнул, что чаще всего жертвами мошенником становятся подростки.

Ранее Роскомнадзор разъяснил ситуацию по работе сервиса Twitch. Ведомство не планирует ограничивать доступ к нему из-за отказа удалить запрещенный контент и игнорирования требований ведомства. РКН потребовал удалить пронаркотический контент, а также информацию, которая не соответствует действительности. Также вынесено предупреждение о том, что вышеперечисленные публикации внесены в реестр запрещенной информации.

