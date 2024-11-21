РКН запретил распространять научную информацию о VPN

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Роскомнадзор запретил публиковать научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Об этом говорится в приказе РКН, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Приказ будет действовать с 30 ноября 2024 года по 1 сентября 2029 года. Исключением станет лишь информация для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Ранее в России уже заблокировали 197 VPN-сервисов в соответствии с российским законом о средствах обхода блокировок. Запрет на рекламу и популяризацию VPN для доступа к запрещенному контенту действует в стране с 1 марта.

Депутат Госдумы Антон Немкин считает, что пользователей могут втянуть в преступные схемы. В частности, для проведения DDoS-атак на государственные ресурсы. По его словам, нельзя полностью исключить вероятность того, что установленный VPN-сервис не будет содержать какого-либо дополнительного функционала.