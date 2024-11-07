Роскомнадзор призвал россиян использовать отечественные CDN-сервисы

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Роскомнадзор призвал россиян отказаться от использования CDN-сервиса CloudFlare в пользу отечественных аналогов. Об этом сообщила на сайте пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного РКН.

По данным пресс-службы, американская компания CloudFlare – поставщик услуг CDN – в октябре включила применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология является средством обхода ограничения доступа к запрещенной в РФ информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам.

РКН рекомендовал гражданам отключить расширение или использовать отечественные CDN-сервисы, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак.

Как объяснили в пресс-службе, защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам. С марта этого года уже отражено 10,5 тысячи атак на различные российские организации.

Ранее в России заблокировали 197 VPN-сервисов. По словам директора ЦМУ ССОП Роскомнадзора Сергея Хуторцева, ведется отдельная работа с VPN-сервисами, которые нарушают российское законодательство как средства обхода блокировок.

Помимо этого, в середине октября каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи, а также крупного хостинг-провайдера, подверглись массированным DDoS-атакам из зарубежных стран. В атаке в основном участвовали IP-адреса, зарегистрированные в США, Швеции и Великобритании.