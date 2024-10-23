Захарова назвала DDoS-атаку на ресурсы МИД беспрецедентной

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DDoS-атака на ресурсы МИД имеет беспрецедентный масштаб. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что атака длится уже несколько часов.

"Мы регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом. И просто для того, чтобы восстановить работоспособность интернет-ресурсов, мы решили не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции и перенесли брифинг", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Технические службы министерства совместно с компетентными органами и провайдерами услуг связи принимают все необходимые меры, чтобы отразить это нападение. Захарова предположила, что такого рода воздействие может быть связано с успешно проходящими в Казани мероприятиями по линии саммита БРИКС.

Ранее Захарова сообщила, что ресурсы министерства подверглись масштабной DDoS-атаке. В связи с этим специалисты приступили к работам по восстановлению сервисов. Из-за атаки брифинг Захаровой пришлось перенести с 10:00 на 14:00.

До этого DDoS-атака произошла против ресурсов РКН. Цели хакеров не были достигнуты – сайты ведомства работали без ограничений. Мощность атаки составляла до 579 гигабит в секунду. Позже сайт Роскомнадзора восстановил свою работу в полном объеме.