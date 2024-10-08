РКН зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы

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DDoS-атаки были зафиксированы на ресурсы Роскомнадзора (РКН). Однако они не достигают своих целей, все работает без ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В отношении ресурсов РКН фиксируем DDOS-атаки. Мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 миллиона п/с", – говорится в сообщении.

По данным РКН, основные всплески трафика поступают из иностранных сетей.

Согласно порталу Downdetector, сбои начали выявлять после 18:00 по московскому времени. Информация о неполадках поступают из Москвы и области, Белгородской и Нижегородской областей, Республики Карелия, а также из США. В основном пользователи жалуются на сбои в работе сайта.

С начала 2024 года специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили 5,8 тысячи DDoS-атак на системы защищаемых организаций. Для отражения DDoS-атак РКН использует Национальную систему противодействия DDoS-атакам, которая начала работать в марте 2024 года.

Между тем Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки во время подготовки и проведения единого дня голосования. Атаки были направлены на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. В ведомстве рассказали, что общая продолжительность всех атак составила 3 часа 4 минуты.

