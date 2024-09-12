РКН отразил более 5 тыс DDoS-атак на системы защищаемых организаций в 2024 году

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С начала 2024 года специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили 5,8 тысячи DDoS-атак на системы защищаемых организаций. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Для отражения DDoS-атак РКН использует Национальную систему противодействия DDoS-атакам, которая начала работать в марте 2024 года.

За август специалисты ЦМУ ССОП отразили 1 235 DDoS-атак, а за весь 2024 год – 5 839 атак. В пресс-службе ведомства уточнили, что основные атаки идут из-за рубежа, в частности, из США, Великобритании, Финляндии и Германии.

Между тем Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки во время подготовки и проведения единого дня голосования. Атаки были направлены на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. В ведомстве рассказали, что общая продолжительность всех атак составила 3 часа 4 минуты.