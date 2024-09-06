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Национальный видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщает пресс-служба платформы.

Специалисты работают над ликвидацией угрозы, однако это может привести к временным сбоям в работе видеохостинга.

Ранее в работе Rutube зафиксировали сбои. За последние сутки об ошибках сообщили 1 345 пользователей.

Больше всего жалоб поступает из Москвы – 27%, Санкт-Петербурга – 9% и Московской области – 5%. Кроме того, неполадки наблюдаются и в Краснодарском крае (4%), Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской и Самарской областях – по 3%. Также сообщения поступают из Красноярского и Пермского края. Челябинска, Башкортостана, Воронежской области и Татарстана – везде по 2%.