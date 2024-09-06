Пользователи Rutube жалуются на сбои в работе видеохостинга

Фото: 123RF/armmypicca

В работе видеохостинга Rutube зафиксировали сбои. За последние сутки об ошибках сообщили 1 345 пользователей, следует из данных сервиса "Сбой.рф".

Больше всего жалоб поступает из Москвы – 27%, Санкт-Петербурга – 9% и Московской области – 5%. Кроме того, неполадки наблюдаются и в Краснодарском крае (4%), Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской и Самарской областях – по 3%. Также сообщения поступают из Красноярского и Пермского края. Челябинска, Башкортостана, Воронежской области и Татарстана – везде по 2%.

Возможной причиной может быть авария или технический сбой, говорится на сервисе.

Накануне сбой также наблюдался в работе социальной сети X. 61% пользователей, заявивших о проблемах в работе соцсети, отметили сбои в работе приложения, а 37% жаловались на работу сайта. Еще 2% пользователей испытывали трудности с подключением к серверу. При этом больше всего жалоб поступало из США.

Ранее пользователи соцсети из разных стран уже жаловались на сбои. Тогда больше всего жалоб также поступило от американцев – примерно 4 тысячи. Сбои были зафиксированы в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и на Филиппинах.