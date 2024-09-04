Сбербанк в июле успешно отразил мощнейшую в своей истории DDoS-атаку со стороны Украины

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Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной украинскими силами. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

"Зафиксированная Сбером DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей", – сообщил он.

Кузнецов рассказал, что сторонние бот-сети состояли из более чем 62 тысяч устройств, среди которых более половины находились на территории России. При этом зампред правления банка подчеркнул, что атака была успешно отражена службой кибербезопасности Сбера и никак не коснулась клиентов банка.

Ранее стало известно, что киберпреступники совершили более 600 миллионов DDoS-атак на портал "Госуслуги" в 2023 году, их удалось отразить. Всего было совершено более 600 миллионов массовых DDoS-атак емкостью более одного терабита в секунду.

