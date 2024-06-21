Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС

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ГК "Солар" зафиксировал крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС 21 июня. По словам директора центра противодействия кибератакам компании Владимира Дрюкова, хакеры пытались пытаются парализовать работу цифровых ресурсов девяти площадок мероприятия.

Он отметил, что атака началась примерно в 12:00 по московскому времени. В беседой с РИА Новости Спорт Дрюкова уточнил, что злоумышленники задействовали практически все известные типы DDoS, при этом мощность атаки в пике достигала 400 гигабит в секунду, а вредоносные запросы были направлены с десятков тысяч IP-адресов из разных стран.

Глава центра заверил, что специалисты "Солара" оперативно перенастроили защитные механизмы. Также они продолжают следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно стала победителем медального зачета Игр БРИКС, выиграв 173 золотые медали. На втором месте расположилась сборная Белоруссии с 32 медалями, а на третьем – Китай, получив 17 медалей.

Первую золотую медаль России принесла синхронистка Светлана Колесниченко. По итогам технической программы спортсменка набрала 313,6900 балла.