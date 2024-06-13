Синхронистка Колесниченко принесла РФ первую золотую медаль на Играх БРИКС

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российская синхронистка Светлана Колесниченко стала первой в рамках сольных выступлений на Играх БРИКС в Казани. Таким образом, она принесла РФ первое золото в этом году.

По итогам технической программы спортсменка набрала 313,6900 балла.

Вечером 12 июня Владимир Путин объявил спортивные Игры стран БРИКС открытыми. Президент отметил, что соревнования, которые продлятся две недели, собрали более 3 000 атлетов из почти 100 государств мира.

В прошлом году сборная РФ заняла первое место в медальном зачете Игр стран БРИКС в Дурбане. Всего российские спортсмены завоевали 59 медалей, из которых 35 – золотые, 12 – серебряные и 12 – бронзовые.

