Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр БРИКС

Фото: телеграм-канал "Всероссийская федерация плавания"

Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр стран БРИКС в Дурбане (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

Всего российская сборная завоевала 59 медалей, из которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте в общекомандном зачете оказалась сборная Китая, завоевавшая 55 медалей. Третье место досталось команде ЮАР – 51 медаль.

Соревнования Игр БРИКС прошли с 18 по 21 октября. В Играх участвовали порядка 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию на Играх представили 34 спортсмена во всех шести видах спорта, заявленных в программе – плавание, теннис, бадминтон, волейбол, настольный теннис, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины – настольный теннис и теннис на колясках).

В мае Владимир Путин поручил представить предложения относительно организации Игр стран БРИКС. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Позже министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе саммита "Россия – Африка" заявил, что Игры БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. Он уточнил, что в программу соревнований войдут 25 видов спорта.