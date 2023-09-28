Лавров заявил, что игры БРИКС задуманы не против Олимпийского движения

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Игры БРИКС задуманы не против Олимпийского движения, а как дополнение к ним, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, смогут ли Игры БРИКС стать некой альтернативой Олимпийским, он ответил отрицательно. Лавров подчеркнул, что БРИКС в качестве межгосударственного объединения расширяется и укрепляется, и будет расширяться дальше не против кого-то, а в интересах стран-участниц.

Глава дипведомства добавил, что в Играх смогут поучаствовать все спортсмены, в том числе из "недружественных стран".

"У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет – есть правительства недружественные", – объяснил он.

По мнению Лаврова, "недружественные правительства" пришли на какое-то время к власти в тех странах, чьи граждане имели хорошие связи с Россией. По его данным, игры будут открыты для спортсменов "в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии".

Международному олимпийскому комитету он посоветовал "мотать на ус и делать выводы".

Ранее Владимир Путин заявил, что Олимпийское движение деградирует. По мнению президента, важны не только рекорды, но и объединение людей. Последнюю функцию и движение утратило полностью, уверен Путин.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сама идея Олимпийских игр страдает от ограничений, установленных в отношении российских спортсменов. По его словам, в Кремле надеются, что в международных организациях разум возьмет верх и РФ снова станет частью "олимпийской семьи".

Игры БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. В программу войдут 25 видов спорта.

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов