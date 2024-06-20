Отстраненный комментатор Игр БРИКС извинился за слова о "шмарах"

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Отстраненный от работы на Играх БРИКС в Казани комментатор Владимир Иваницкий принес извинения всем, кого могло задеть его некорректное высказывание во время работы на мероприятии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Честно говоря, удивлен, что мой комментарий вызвал такой резонанс в интернете. Фрагмент видео разлетелся стремительно, новость об отстранении – еще быстрее. Видел и комментарии, которыми аудитория хотела меня поддержать, но они все переходили в неприемлемую грубость", – сказал он.

Также комментатор извинился перед спортсменом Кириллом Князьковым и его девушкой, чей выход сопроводил своими словами.

"Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями – вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика", – отметил Иваницкий.

Кроме того, он выразил надежду на то, что продолжит работать с "Матч ТВ". По словам Иваницкого, 1 июля на Аллее славы ЦСКА пройдет открытие бюста его отца Александра, который является чемпионом мира и Олимпийских игр по вольной борьбе.

На прямом эфире в Казани комментатор сопроводил выход российского спортсмена Кирилла Князькова словами о том, какой он жених, и призвал девушек брать его "на заметку", однако уточнил, что "всякие шмары нам не нужны".

В связи с этим генпродюсер "Матч ТВ" Александр Тащин отстранил комментатора от работы на Играх БРИКС. Он уточнил, что Иваницкий не является штатным сотрудником субхолдинга "Матча" и привлекается на соревнования по единоборствам.

