"Матч ТВ" отстранил комментатора от работы на Играх БРИКС за слова о "шмарах"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его некорректного высказывания во время работы на Играх БРИКС. Об этом сообщается на сайте телеканала.

На прямом эфире в Казани комментатор сопроводил выход российского спортсмена Кирилла Князькова словами о том, какой он жених, и призвал девушек брать его "на заметку", однако уточнил, что "всякие шмары нам не нужны".

"К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей. <...> От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции", – сказал генпродюсер.

Тащин добавил, что "Матч ТВ" как федеральный спортивный канал вкладывает в Игры БРИКС огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Он также уточнил, что Иваницкий не является штатным сотрудником субхолдинга "Матча" и привлекается на соревнования по единоборствам.

В свою очередь, в беседе с изданием "Подъем" комментатор пояснил, что в прямом эфире может случиться всякое, а под "шмарами" он имел в виду "теток, которые вешаются на хороших парней".

"Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. <...> Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю", – объяснил Иваницкий, добавив, что на государственном канале многие позволяют себе некорректные высказывания.

Игры БРИКС стартовали 12 июня. По словам Владимира Путина, такое масштабное мероприятие продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы.

Он напомнил, что игры, которые продлятся две недели, собрали более 3 000 атлетов из почти 100 государств мира.