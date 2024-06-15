Синхронисты Мальцев и Платонова выиграли произвольную программу на Играх БРИКС

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова, которые выступают в смешанном дуэте, стали победителями произвольной программы в рамках Игр БРИКС, сообщает ТАСС.

По итогам соревнования россиянам удалось набрать 233,0779 балла.

Второе место смогли занять спортсмены из Таиланда. На третьей ступени пьедестала победителей оказались синхронисты, представлявшие Узбекистан.

Игры БРИКС проводятся в Казани. Соревнования подойдут к концу 23 июня.

Ранее российская синхронистка Светлана Колесниченко стала лучшей в рамках сольных выступлений, которые прошли на Играх БРИКС. Спортсменка набрала 313,6900 балла. Ее победа стала первым золотом российских спортсменов в 2024 году.

В 2023 году сборная России смогла занять первое место в медальном зачете Игр стран БРИКС, которые проводились в Дурбане. В общей сложности на тех соревнованиях российским спортсменам удалось завоевать 59 медалей. При этом 35 из них были золотыми, еще 12 – серебряными, такое же количество – бронзовыми.

